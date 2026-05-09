В Уфе ищут пропавшего 23-летнего Булата Ахметзянова

В Уфе таинственно исчез 23-летний парень.

В Уфе разыскивают 23-летнего Булата Ахметзянова. Ориентировку на молодого человека распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

По данным волонтеров, местонахождение уфимца неизвестно с 6 мая. К поискам подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Согласно ориентировке, рост парня составляет около 170 сантиметров, он худощавого телосложения, с коричневыми волосами и светло-карими глазами. В день исчезновения на нем были черная куртка, коричневая толстовка, черные джинсы и черные кроссовки.

В поисковом отряде отмечают, что молодой человек может находиться в любом районе города. Жителей республики просят внимательно посмотреть на фотографию пропавшего и сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках.

Всех, кто видел Булата Ахметзянова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

