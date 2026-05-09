Школу в ЖК «Цветы Башкирии» включили в республиканский план

Проектная мощность новой школы – 1650 мест.

Новую школу в уфимском жилом комплексе «Цветы Башкирии» включили в республиканский перечень капитального строительства на 2024-2028 годы, однако конкретные сроки начала работ пока не определены, сообщили в администрации города.

Жители микрорайона обращают внимание на острую нехватку инфраструктуры: дома строятся быстро, количество детей постоянно растет, а учебное заведение до сих пор отсутствует.

Аналогичная ситуация, по словам жителей, складывается и в соседних ЖК «Вишня» и поселке «Цветы Башкирии». Проектная мощность будущей школы составляет 1650 ученических мест. В мэрии лишь подтвердили, что объект включен в план, но точных сроков строительства пока не называют.

