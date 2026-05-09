Заморозки до -6 градусов и дожди: какой будет погода в Башкирии в праздничные выходные

В праздничные выходные Башкирия столкнется с переменчивой погодой. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сегодня, 9 мая, прогнозируют местами небольшие дожди, а в юго-восточной части республики – умеренные с грозой. Ветер – западный, местами – порывы до сильного. Днем температура воздуха поднимется до +12, +17°, а на юге потеплеет до +18, +23°.

Завтра, 10 мая, ожидается сухая погода. Ветер северо-западный, умеренный, в некоторых городах и районах – порывы до сильного. Ночью температура опустится до 0, +5° с заморозками в воздухе и на почве местами до -2°. Днем воздух прогреется до +8, +13°.

В понедельник, 11 мая, также без существенных осадков. Ветер сохранится северо-западным и умеренным. Ночью снова заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -6°, а местами температура составит до +3°. Днем ожидается от +11 до +16°.

