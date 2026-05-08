В Башкирии вырос спрос на антидепрессанты: продажи взлетели на 25%

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Башкирии в первом квартале 2026 года купили 138,1 тысячи упаковок антидепрессантов. Об этом со ссылкой на данные агентства DSM Group сообщает издание «РБК Уфа».

Показатель вырос на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в аптеках республики продали 110,7 тысячи упаковок таких препаратов.

Выручка аптек от продажи антидепрессантов составила почти 105 миллионов рублей. За год показатель увеличился на 43,4%. В первом квартале 2025 года аптеки заработали на препаратах 73,2 миллиона рублей.

Средняя цена упаковки за год выросла почти на 15% – с 661 до 760 рублей.

За весь 2025 год аптеки региона реализовали 499,8 тысячи упаковок антидепрессантов на 352,7 миллиона рублей. Годом ранее показатели были ниже – 435,4 тысячи упаковок на 265,1 миллиона рублей. Рост составил 33% в деньгах и 15% в упаковках.

Похожая ситуация наблюдается по всей стране. В 2025 году российские аптеки продали 22,3 миллиона упаковок антидепрессантов на 20,5 миллиарда рублей. Продажи выросли на 36% в денежном выражении и на 24% в натуральном.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.