Уфимцам занизили счета за отопление: кому придется выплатить недостающие миллионы

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Башкирии обязал «Единый расчетно-кассовый центр города Уфы» выплатить МУП «Уфимские инженерные сети» 11,4 млн рублей – в счет убытков, неосновательного обогащения и штрафа.

ЕРКЦ выступал агентом МУП УИС: выставлял жителям многоквартирных домов счета за отопление и собирал платежи. В ноябре 2019 года теплоснабжающая компания поручила начислить абонентам плату по фактическим показаниям общедомовых счетчиков – на общую сумму 58,3 млн рублей. Однако ЕРКЦ выставил жителям значительно меньше.

МУП УИС обнаружил это в 2020-2022 годах и направил претензии. Доначислять задолженность ЕРКЦ начал только с августа 2022 года. К моменту подачи иска жителям доначислили 47,8 млн рублей, но около 10,5 млн так и остались невыставленными. Часть домов к тому времени перешла к другой теплоснабжающей организации, и УИС уже не смог вернуть эти деньги. Помимо этого, истец потребовал вернуть 534,8 тыс. рублей за оплаченные, но фактически неоказанные услуги и 327 тыс. рублей штрафа за неисполнение письменного распоряжения.

В суде представитель ЕРКЦ настаивал на том, что заказчик сам обязан был контролировать качество услуг, акты подписаны без замечаний, а данные истца были некорректными. Суд эти доводы не принял. Он установил, что ЕРКЦ выполнил поручение лишь частично и с опозданием почти на три года. Из-за этого УИС не получил оплату за фактически поставленное тепло, хотя нес реальные расходы на его производство и имеет долг перед поставщиком газа.

Решение Арбитража пока не вступило в силу – стороны вправе обжаловать его в апелляции.

МУП «Уфимские инженерные сети» работает с 2012 года. В 2022 году компанию признали банкротом и ввели конкурсное управление. По итогам 2025 года выручка МУП УИС составила 5,4 млрд рублей, чистая прибыль – 346 млн рублей.

ООО «ЕРКЦ г. Уфы» зарегистрировано в 2024 году – ранее организация существовала в форме МУП. Компания занимается расчетно-кассовым обслуживанием жителей Уфы. Выручка за 2025 год – 305 млн рублей, чистая прибыль – 532 тыс. рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.