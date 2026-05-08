В Уфе при ремонте общежития нашли нарушения: колледж проигнорировал закон

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Калининского района Уфы выявила нарушение в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В июле 2025 года колледж подписал два контракта с коммерческими компаниями на капитальный ремонт общежития без проведения обязательного конкурса. Такое нарушение противоречит закону о государственных закупках.

В итоге прокуратура внесла представление руководству образовательного учреждения. Также специалиста по закупкам оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье «Нарушение порядка выбора поставщика».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.