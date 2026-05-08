Фото: МВД Башкирии

В Уфе задержали 37-летнего мужчину, который работал на онлайн-наркомаркет и прятал запрещенные вещества в самодельные кирпичи. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Вместе с инспекторами ДПС сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль подозреваемого. В машине нашли восемь предметов, похожих на кирпичи. Внутри них были спрятаны свертки с различными наркотиками.

В Уфе наркокурьер маскировал запрещенные вещества под кирпичи

В квартире мужчины обнаружили еще 22 таких же «кирпича» с наркотиками растительного происхождения. Всего из жилья изъяли свыше 2,5 кг запрещенных веществ. Полицейские также нашли несколько замаскированных закладок по городу и изъяли еще полкилограмма синтетических наркотиков.

Выяснилось, что с июля 2025 года задержанный работал «складом» для наркошопа. Он хранил крупные партии запрещенных веществ, делил их на мелкие порции и передавал курьерам. Свертки с наркотиками мужчина помещал в формочки, заливал цементным раствором с красителями и раскладывал получившиеся кирпичи по городу.

Ранее задержанный был судим за разбой. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков» и «Незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

