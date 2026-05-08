«Всегда был с улыбкой на лице»: в Башкирии похоронят 25-летнего контрактника

Фото: Администрация Бураевского района Башкирии

В деревне Бигиняево (Бураевский район Башкирии) простятся с участником специальной военной операции Ильсуром Валиевым. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Рушан Гараев.

Ильсур Хадисович родился 25 декабря 2000 года в Бигиняево. Учился в местной начальной школе, а затем в Каинлыковской средней школе. Одноклассники и знакомые вспоминают его как открытого и доброго человека с чувством юмора. Занимался спортом и участвовал в районных соревнованиях.

– Всегда с улыбкой на лице и с чувством юмора, умел находить общий язык со всеми, кто его окружал. Особо отличался Ильсур своим энтузиазмом, – рассказал Рушан Гараев.

В 2016-2019 годах получил специальность мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей в Бирском многопрофильном колледже. В 2019-2020-х проходил срочную службу в Крыму. После армии работал в Бирске, затем трудился вахтовиком на Крайнем Севере.

В ноябре 2023 года Ильсур Валиев заключил контракт с Министерством Обороны России. Он погиб 21 августа 2024 года в ходе боевых действий в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики.

Церемония прощания с Ильсуром Хадисовичем пройдет послезавтра, 10 мая, в 11:00 у обелиска в деревне Бигиняево.

