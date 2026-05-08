На уфимской ТЭЦ-2 за 3,7 млрд рублей заменят турбину: станцию греет половину города

На уфимской ТЭЦ-2 планируют полностью заменить турбину и генератор седьмого турбоагрегата. Стоимость работ составит 3,7 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор Башкирской генерирующей компании Тимофей Дубровский на совещании «Инвестиционный час» в правительстве Башкирии.

По его словам, замена оборудования повысит эффективность и надежность выработки тепла и электроэнергии. Договоры на поставку уже подписаны, подготовительные работы на площадке начались. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. Власти республики готовы поддержать проект инвестиционным налоговым вычетом.

ТЭЦ-2 расположена в северной части Уфы, на улице Сельской Богородской. Это вторая по мощности теплоэлектростанция Башкирии после Кармановской ГРЭС. Электрическая мощность станции – 519 мегаватт, тепловая – 1528 гигакалорий в час. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

Станция греет почти половину Уфы: микрорайоны Инорс, Сипайлово, Черниковку и кварталы вдоль проспекта Октября. В числе потребителей – крупные промышленные предприятия, в том числе ОДК-УМПО. Пруд-охладитель ТЭЦ-2 – Теплое озеро, которое не замерзает круглый год.

Строительство станции началось в 1934 году, вторую очередь возвели в 1947-1954 годах. В 2011 году здесь установили газотурбинную установку Siemens, в 2015-м завершился очередной этап реконструкции.

По данным Rusprofile, Башкирская генерирующая компания основана в 2006 году и входит в федеральный энергохолдинг «Интер РАО». Выручка компании за 2025 год составила 84 млрд рублей, чистая прибыль – 15 млрд рублей.

Всего в Башкирии работают 36 электростанций суммарной мощностью 5,6 гигаватта. Из них 21 – тепловая, четыре – гидро-, одна – ветряная и десять – солнечных.

