В Уфе утвердили новые тарифы на ритуальные услуги: во сколько будут обходиться похороны

В Уфе установили новые цены на похоронные услуги. Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Кожевников утвердил тарифы для Комбината специализированного обслуживания.

Согласно документу, услуга агента по организации похорон стоит 3 600 рублей, элитные похороны – 9 600 рублей. Организация кремации обойдется в 7 300 рублей, при этом перевозка оплачивается отдельно. Хранение тела в холодильной камере до похорон – 2 000 рублей в сутки, аренда ритуального зала – 3 700 рублей в час.

Среди других услуг: бальзамирование – 6 000 рублей, танатомакияж – 7 200 рублей, санитарно-гигиеническая обработка тела – 5 800 рублей.

Стоимость копки могилы зависит от сезона: летом – 8 700 рублей, зимой – 10 500 рублей. Рытье подкопа по мусульманскому обряду стоит дополнительно 2 200 рублей.

