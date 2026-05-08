В Уфе усилили контроль за расходами чиновников: это произошло на фоне дела Мавлиева

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Уфы утвердили постановление, которое усиливает контроль за расходами муниципальных служащих. Документ подписал исполняющий обязанности главы администрации Сергей Кожевников.

В отличие от предыдущего постановления от 28 марта 2024 года, обновленный документ точнее определяет круг лиц, обязанных отчитываться о своих расходах. Теперь подлежит декларированию покупка недвижимости, земли, транспорта, ценных бумаг, цифровых активов и валюты, если их общая сумма за год превышает совокупный доход семьи за три предыдущих года.

Кроме того, руководители органов администрации должны под подпись ознакомить подчиненных с постановлением и федеральным указом от 2013 года, регулирующим меры противодействия коррупции и контроль соответствия расходов доходам.

Документ появился на фоне расследования в отношении мэра Уфы Ратмира Мавлиева, которому вменяют превышение полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Также под подозрением находятся заместитель главы администрации, замначальника управления земельных отношений и директор санатория «Радуга». Недавно мэру заменили меру пресечения на домашний арест.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.