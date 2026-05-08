«Счет шел на минуты»: уфимские врачи спасли жизнь мужчины с тромбом в легочной артерии

В кардиоцентре Башкирии успешно выполнили срочную операцию по растворению тромбов у 68 летнего пациента с острой массивной тромбоэмболией легочной артерии. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии с выраженной одышкой, дискомфортом в грудной клетке и эпизодом потери сознания. По результатам ЭКГ врачи заподозрили тромбоэмболию, которую затем подтвердили с помощью КТ-ангиопульмонографии. Положение требовало немедленного вмешательства – решение принимали, понимая, что счет идет на минуты.

Для восстановления кровотока медики использовали ультразвуковой катетер, который ввели через прокол в бедренной вене и доставили до легочных артерий. Имелись факторы риска: пациент ранее перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, переболел коронавирусной инфекцией и вел малоподвижный образ жизни. Все это вызвало тромбоз вен нижних конечностей, а тромб мигрировал в легочную артерию, угрожая жизни.

После операции состояние пациента улучшилось, его уже выписали домой с положительной динамикой. Рахматуллин подчеркнул, что успех стал возможен благодаря слаженной работе скорой помощи и опытных специалистов кардиоцентра, которые вовремя опознали проблему и не потеряли ни минуты.

Министр поблагодарил медиков за высокий профессионализм и пожелал мужчине скорейшего восстановления.

