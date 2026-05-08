Прокуратура Башкирии

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Коммунаров в Уфе. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Пожар на улице Коммунаров в Уфе

Сегодня днем загорелась крыша пятиэтажного дома. Огонь охватил около 500 квадратных метров. В тушении участвовали 60 пожарных, они также вывели всех жильцов на улицу. Пострадавших нет.

На место ЧП прибыл исполняющий обязанности мэра Сергей Кожевников. Также для координации действий правоохранительных органов и спецслужб приехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы Артур Тимерханов. Надзорное ведомство взяло выяснение причин и обстоятельств пожара под контроль.

