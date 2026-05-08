Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 10:42

ДТП на Р-240 в Башкирии: «Нива» сгорела, водитель доставлен в больницу

В Башкирии после столкновения с Toyota Corolla сгорела Chevrolet Niva
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

Сегодня ночью, 8 мая, в Башкирии столкнулись два автомобиля – Chevrolet Niva и Toyota Corolla. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 17 км трассы Р-240 – подъезде к М-12 «Восток». За рулем «Нивы» был 42-летний мужчина – он выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту». После столкновения «Шевроле» загорелся.

Водителя «Нивы» с травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.