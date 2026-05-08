ДТП на Р-240 в Башкирии: «Нива» сгорела, водитель доставлен в больницу

Сегодня ночью, 8 мая, в Башкирии столкнулись два автомобиля – Chevrolet Niva и Toyota Corolla. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 17 км трассы Р-240 – подъезде к М-12 «Восток». За рулем «Нивы» был 42-летний мужчина – он выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту». После столкновения «Шевроле» загорелся.

Водителя «Нивы» с травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

