В Уфе спасатели тушат крышу пятиэтажки на улице Коммунаров

Фото: МЧС по РБ

В Уфе на улице Коммунаров загорелась крыша пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, огонь охватил 500 квадратных метров, а тушить его приехали 60 пожарных. Прибывшие на место ЧП спасатели быстро вывели всех жильцов на улицу. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также на место пожара прибыл и.о. мэра Сергей Кожевников. Ситуацию держат под контролем.

