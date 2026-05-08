В Мелеузе выбрали нового главу администрации

Андрей Васин возглавил администрацию Мелеуза.

В Мелеузе определились с новым руководителем городской администрации. Решение приняли депутаты местного Совета на заседании, которое состоялось 7 мая.

На рассмотрение парламентариев конкурсная комиссия представила трех претендентов на должность мэра. По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Андрея Васина.

Глава Мелеузовского района Башкирии Забир Габдуллин сообщил, что с сентября 2025 года Васин руководил администрацией Зирганского сельсовета.

Новый мэр родился 20 декабря 1982 года в Ишимбае. Высшее образование получил в Тюменском государственном нефтегазовом университете, который окончил в 2005 году по специальности, связанной с разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений. Позже он также завершил обучение в Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, где изучал менеджмент организации.

Свою карьеру Андрей Васин начал еще в 2000 году. Первой его работой стала должность помощника бурильщика на Ишимбайском участке бурения. В дальнейшем он трудился мастером по подземному ремонту скважин, а затем возглавлял центральную инженерно-технологическую службу в Самарской области.

Опыт работы у нового главы Мелеуза есть не только в нефтяной сфере, но и в муниципальном управлении. Ранее он занимал пост начальника управления городского хозяйства администрации Салавата, а также работал заместителем главы администрации Ишимбая по вопросам развития коммунальной сферы.

Осенью 2025 года Васина избрали депутатом, после чего он возглавил Зирганское сельское поселение Мелеузовского района. Также ему присвоен чин главного муниципального советника III класса.

Известно, что новый руководитель администрации воспитывает дочь.

