В Башкирии педагогам будут доплачивать за профилактику деструктивного поведения

Выплата не зависит от нагрузки и сохраняется даже при временном замещении.

Правительство Башкирии внесло изменения в систему оплаты труда работников государственных образовательных учреждений. Документ подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Согласно нововведениям, в положение об оплате труда добавили пункт о новой ежемесячной надбавке для заместителей директоров школ, которые относятся к 1-й или 2-й категориям антитеррористической защищенности. Размер надбавки за работу по профилактике деструктивного поведения учащихся установлен в 30 тысяч рублей. Выплачивают ее независимо от фактической нагрузки сотрудника.

В постановлении прописали несколько важных нюансов. Если обязанности временно отсутствующего работника исполняет другой сотрудник, надбавку выплачивают ему пропорционально отработанному времени. Если же функции по профилактике деструктивного поведения возлагают на самого директора школы (или другого работника), доплата в 30 тысяч рублей тоже сохраняется в полном объеме. При этом законом закреплено, что зарплата сотрудника без учета этой надбавки не может быть ниже МРОТ.

