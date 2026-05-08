В Уфе, Стерлитамаке и Салавате снова продлили режим «черного неба»

Из-за погодных явлений в воздухе накапливаются выбросы от заводов и машин. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «черное небо», вновь продлили в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

По данным Башгидрометцентра, он будет действовать до 20:00 8 мая. Это означает, что из-за определенных погодных явлений выбросы от промышленных предприятий и автомобилей не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое воздуха.

Жителям городов рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице и закрыть окна.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.