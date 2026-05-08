НовостиОбщество8 мая 2026 8:30

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате снова продлили режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия будут действовать до 20:00 8 мая
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Из-за погодных явлений в воздухе накапливаются выбросы от заводов и машин.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «черное небо», вновь продлили в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

По данным Башгидрометцентра, он будет действовать до 20:00 8 мая. Это означает, что из-за определенных погодных явлений выбросы от промышленных предприятий и автомобилей не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое воздуха.

Жителям городов рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице и закрыть окна.

