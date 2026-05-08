На дорогах Башкирии увеличат число патрулей ДПС в праздничные дни

Посты разместят ближе к местам отдыха. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе Госавтоинспекции предупредили, что на майские праздники сотрудники ведомства в Башкирии начнут работать в усиленном режиме.

По сведениям региональной ГАИ, количество патрулей ДПС на дорогах вырастет, а посты решено расположить поближе к зонам отдыха и местам развлечений. Особый контроль введут на участках, где чаще всего случаются аварии.

В ведомстве добавили, что основная задача рейдов – находить водителей в состоянии опьянения, останавливать грубые нарушения правил дорожного движения и не допускать ДТП.

Жителей просят звонить по телефону доверия МВД 8 (347) 279-32-92 или по единому номеру 112, если они заметят подозрительных автомобилистов. Инспекторы настоятельно советуют не управлять машиной в нетрезвом виде и не забывать о правилах дорожного движения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.