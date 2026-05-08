Житель Уфы до смерти забил знакомого

Суд взыскал с осужденного 700 тыс. рублей моральной компенсации.

Октябрьский районный суд вынес приговор уфимцу, который до смерти забил своего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, трагедия случилась в сентябре 2025 года. Пьяный мужчина поругался с приятелем на почве личной неприязни и принялся избивать по голове и телу. От тяжелых травм уфимец скончался на месте.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу брата погибшего.

