На набережной Белой в Уфе построят пятиэтажный отель за 800 млн рублей

Проекту присвоили статус приоритетного, мэрия поможет с землей.

В Уфе на набережной реки Белой построят новый отель с участием инвесторов из Узбекистана. Проект на «Инвестчасе» с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым представила директор компании «Хевнс Гарден» Алсу Габдракипова. Инвестиции в строительство оцениваются в 800 млн рублей.

Уточняется, что пятиэтажная гостиница должна создать 800 рабочих мест, а проекту присвоили статус приоритетного, что позволит инвестору получить государственную поддержку. Администрация Уфы также поможет компании оформить землю под строительство.

