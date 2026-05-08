В Башкирии три человека погибли в огне

В Бирском районе огонь унес жизнь женщины.

За минувшие сутки в Башкирии произошли два пожара, в которых погибли три человека. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Первый случай случился вечером в селе Учпили Дюртюлинского района. Очевидец позвонил спасателям и сообщил о возгорании бани на улице Молодежной. Прибывшие на место пожарные и местная добровольная дружина потушили огонь, охвативший 18 квадратных метров. При разборе завалов обнаружили тела двоих мужчин. Их личности сейчас устанавливают.

Второй пожар произошел ночью в Бирском районе. В селе Питяково на улице Заречной загорелась керамзитоблочная постройка с пристроем. Огонь ликвидировали сотрудники МЧС и добровольцы из Силантьевского сельсовета. При тушении нашли тело погибшей женщины.

На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Дознаватели МЧС выясняют причины возгораний и обстоятельства трагедий.

