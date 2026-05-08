В Башкирии рабочий день сократят на час перед трехдневными выходными

Май 2026 года богат на отдых: добавится еще один выходной 27 мая на Курбан-байрам.

Настала пятница, 8 мая, последний рабочий день перед большими выходными в честь Дня Победы. Гострудинспекция Башкирии напоминает, что сегодня работодатели обязаны сократить продолжительность рабочего дня на один час.

Напомним, что жителей республики ждут трехдневные каникулы – с 9 по 11 мая. Так как 9 Мая в этом году выпадает на субботу, выходной перенесли на понедельник, 11 мая. Первый рабочий день следующей недели наступит во вторник, 12 мая.

Добавим, что к традиционным майским праздникам в Башкирии добавится еще один нерабочий день – 27 мая, когда мусульмане отмечают Курбан-байрам. В республике этот день официально считается праздничным.

