Режим беспилотной опасности в Башкирии отменили

Утром 8 мая в Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Вместе с тем сняли и временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Напомним, ранее в регионе объявляли угрозу атаки беспилотников, из-за чего аэропорт некоторое время не работал. Теперь небо над Башкирией снова открыто и полеты возобновлены в штатном режиме.

