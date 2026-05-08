Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит8 мая 2026 3:03

Аэропорт Уфы предупредил о задержках рейсов из-за угроз атаки БПЛА

Аэропорт Уфы предупредил о задержках рейсов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии объявили режим беспилотной опасности и временно закрыли аэропорт Уфы.

В Башкирии объявили режим беспилотной опасности и временно закрыли аэропорт Уфы.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт «Уфа» предупредил пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов. В официальном сообщении в соцсетях сказано, что изменения в расписании связаны с действующими ограничениями на использование воздушного пространства.

Авиапассажиров попросили перед выездом в аэропорт уточнять статус своего вылета на онлайн-табло или по телефонам авиакомпаний. Судя по табло в данный момент, задерживаются рейсы из Москвы, Нового Уренгоя и Сочи, а из Уфы сдвинулось время вылета самолетов в Самару, Москву и Казань.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.