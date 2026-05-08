Аэропорт Уфы предупредил о задержках рейсов из-за угроз атаки БПЛА

В Башкирии объявили режим беспилотной опасности и временно закрыли аэропорт Уфы.

Аэропорт «Уфа» предупредил пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов. В официальном сообщении в соцсетях сказано, что изменения в расписании связаны с действующими ограничениями на использование воздушного пространства.

Авиапассажиров попросили перед выездом в аэропорт уточнять статус своего вылета на онлайн-табло или по телефонам авиакомпаний. Судя по табло в данный момент, задерживаются рейсы из Москвы, Нового Уренгоя и Сочи, а из Уфы сдвинулось время вылета самолетов в Самару, Москву и Казань.

