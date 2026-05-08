В Башкирии объявили режим беспилотной опасности

Госкомитет по ЧС призвал жителей установить приложение «112 – Экстренная помощь».

В Башкирии объявлен режим беспилотной опасности, сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. В связи с этим в аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Граждан призвали быть внимательными и бдительными. Напомним, в республике работает приложение «112 – Экстренная помощь». Его рекомендуют установить на телефон. С помощью программы можно в одно касание сообщить о происшествии и вызвать медиков, пожарных, полицию или другие экстренные службы. Кроме того, приложение отправляет push-уведомления об опасных погодных явлениях, а также о введении и отмене режима беспилотной опасности.

