В Уфе летние кафе смогут работать на два месяца дольше

В Уфе летние кафе могут начать работать на два месяца дольше. На заседании межведомственной комиссии в горсовете обсудили поправки в правила благоустройства. Одно из главных новшеств касается сроков работы для уличных веранд и кафе: открываться им предлагают не в мае, а уже с 1 апреля, а закрываться не в октябре, а 1 ноября. Как уточнили в горсовете, такой подход уже опробовали в нескольких городах республики.

Кроме того, в правилах уточнили, что такое «дворовая территория». Теперь в нее официально войдут не только детские и хозяйственные зоны, парковки и зеленые насаждения, но и площадки прямо перед подъездами. Отдельно депутаты прописали понятие «малые архитектурные формы» – лавочки, беседки, качели и прочее. Чтобы их установить, теперь нужно получать одобрение управления коммунального хозяйства и благоустройства, а также главархитектуры.

Все поступившие замечания и предложения комиссия рассмотрела и признала обсуждения состоявшимися.

