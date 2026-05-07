В санатории Башкирии во время ингаляции умерла многодетная мать

Родственники погибшей подали в суд на здравницу.

В одном из санаториев Башкирии во время процедуры ингаляции умерла отдыхающая. Об этом сообщает канал «Честный репортаж».

Семейная пара с двумя детьми купила путевки, чтобы отдохнуть и подлечиться. Перед поездкой все прошли медосмотр в поликлинике и получили санаторно-курортные карты, уточняется, что врачи никаких противопоказаний к лечению у них не нашли. Уже на следующий день после заселения они начали ходить на процедуры, но после сеанса ингаляционной терапии женщине внезапно стало плохо. Врачи пытались ее спасти, однако помочь не смогли, и она умерла прямо в стенах санатория. Предварительная причина смерти, по словам медиков, анафилактический шок.

Муж погибшей рассказал, что администрация санатория отреагировала на трагедию, мягко говоря, негуманно: сотрудники не принесли извинений, не выразили соболезнований и не помогли с возвращением тела домой. Более того, сразу заняли позицию, что они не виноваты.

Юрист пострадавших сообщил, что в суде представители санатория предположили, будто женщина «могла вдохнуть какие-то другие вещества», и попросили «не беспокоить их по этому вопросу». Родственники уже подали иск о возмещении материального и морального вреда, но представители здравницы своей вины не признают.

