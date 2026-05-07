В Башкирии взрыв газа разрушил двухквартирный дом

Фото: МЧС по РБ.

В селе Новопавловка Башкирии взрывом газа разнесло двухквартирный жилой дом. Все случилось в Зианчуринском районе. В МЧС по республике сообщили, что погибших и пострадавших нет.

Известно, что в кирпичном доме на две семьи взорвался бытовой газ. После взрыва кровля и стены обрушились в обеих квартирах. Сейчас на месте работают экстренные службы и устанавливают причину происшествия.

