В Уфимском районе при столкновении двух фур погиб мужчина

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В Уфимском районе произошло смертельное ДТП. Подробности аварии рассказали в столичной госавтоинспекции.

По информации ГАИ, на 1467-м километре трассы М5 «Урал» водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и врезался в «Донкфенк», стоявший на обочине из-за пробитого колеса. А незадолго до аварии там же остановился еще один грузовик, «Вольво». Его водитель решил помочь коллеге поменять колесо. В результате столкновения погиб именно он. По словам инспекторов, мужчина стоял рядом с машинами и оказался на пути «Скании».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются.

