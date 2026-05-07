Мост через Ай в Башкирии готов на 39%

Ремонт ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Фото: минтранс РБ.

В Башкирии почти на 40 процентов готов мост через реку Ай на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит. В минтрансе республики сообщили, что сейчас сооружение готово на 39 процентов. Напомним, что 300-метровый мост у села Большеустьикинское является одним из крупных сооружений, которые ремонтируют в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

По данным ведомства, сейчас рабочие очищают ортотропную плиту, чтобы потом нанести гидроизоляцию.

– Работы идут по графику, – добавили в министерстве.

Министр транспорта Любовь Минакова объяснила, что трасса Кропачево – Месягутово – Ачит важна, потому что соединяет Башкирию со Свердловской и Челябинской областями, и каждый день по ней проезжает до 3,5 тысяч машин. Во время ремонта движение по мосту пустили по одной полосе, проезд регулирует светофор. Все работы планируют закончить до конца 2026 года. Всего по нацпроекту в этом году отремонтируют 15 мостов (их общая длина – 1900 метров) и около 200 километров дорог.

