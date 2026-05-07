В Башкирии свежие огурцы за неделю подешевели почти на 15 процентов

Рис, свинина и помидоры упали в цене, а картофель и сыр выросли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башстат снова зафиксировал изменения цен на продукты. Самый заметный скачок нашли в отделе овощей, где свежие огурцы за неделю подешевели почти на 15 процентов. Сейчас килограмм в среднем стоит 148 рублей.

Кроме того, в республике снизились цены на пшеничный и ржаной хлеб, черный чай, кефир, все виды колбас, макароны, сливочное масло, пастеризованное молоко, яйца, рис, свинину, свежие помидоры и еще несколько продуктов. Падение цен составило от 0,04 до 8,15 процента.

А вот капуста, морковь, лук, бананы, мука, вермишель, соль, сахар, пшено, подсолнечное масло, картофель, мороженая рыба, сыры и сметана, наоборот, прибавили в цене от 0,04 до 4,44 процента.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.