Житель Башкирии получил 17 лет тюрьмы за убийство знакомого с особой жестокостью

Сообщника осужденного будут судить отдельно.

В Башкирии вынесли приговор жителю Буздякского района за жестокое убийство. Об этом сообщает СУ СКР по РБ. Суд признал его виновным в том, что он вместе с приятелем расправился со знакомым с особой жестокостью.

Все случилось днем 16 июня 2025 года в селе Буздяк. Трое мужчин вместе выпивали, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора из-за разногласий. Двое напали на третьего и принялись избивать его руками и ногами. По словам следователей, били мужчину собутыльника по голове и туловищу, от чего жертва скончалась на месте. Нападавших задержали почти сразу и отправили под стражу.

Суд приговорил фигуранта к 17 годам колонии строгого режима. После освобождения он еще на полтора года будет ограничен в свободе. Что касается его подельника, то уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

