В семье хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина умер сын

Хоккейный обозреватель Артур Хайруллин сообщил трагическую весть.

В семье хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина случилось страшное горе: умер его маленький сын. Об этом в своем телеграм-канале сообщил хоккейный обозреватель Артур Хайруллин.

По его данным, ребенок скончался от двусторонней пневмонии. Хайруллин выразил соболезнования и пожелал сил Данилу и его близким, чтобы пережить эту страшную утрату.

«КП-Уфа» приносит соболезнования Данилу Алалыкину и его семье.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.