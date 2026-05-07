Первый прямой рейс Уфа – Сухум задержали на шесть часов

Теперь полеты в Абхазию будут выполняться по четвергам раз в неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый прямой рейс из Уфы в Сухум наконец-то вылетел, но с огромным опозданием. Самолет должен был отправиться еще в 9:20 утра, но время переносили несколько раз: сначала на 11:20, потом на 14:00, затем на 15:00 и даже на 15:30.

По данным онлайн-табло аэропорта на 15:35, лайнер все-таки поднялся в воздух и взял курс на Абхазию. Такие задержки обусловлены введенным режимом «Беспилотной опасности», который действовал в Уфе сегодня, 7 мая, с раннего утра.

Напомним, полеты в Сухум будут выполняться раз в неделю, по четвергам. Время в пути – 3 часа 25 минут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.