В Хайбуллинском районе Башкирии нашли очаг саранчи на площади 675 га

Всего в республике обследовали 6 тыс. га, заселение вредителем подтвердили на 3,14 тыс. га.

Специалисты Россельхозцентра по Башкирии каждый день следят за саранчовыми вредителями, пока те находятся в фазе кубышки, то есть в яйцах. Обследования прошли на площади более 6 тысяч гектаров.

По словам специалистов, заселение кубышками подтвердилось на 3,14 тысячах гектарах. Самый крупный очаг - с максимальной плотностью 1 особь на квадратный метр - нашли в Хайбуллинском районе, там поражено 675 гектаров. Кроме того, на 710 гектарах обнаружили кубышки итальянского пруса.

Мониторинг мест зимовки вредителей проводят регулярно с весны до осени, так как это нужно, чтобы планировать защитные мероприятия и прогнозировать, сколько саранчи вылупится.

