В Башкирии прозвенит Последний звонок для 50 тысяч выпускников

В Башкирии 26 мая прозвучит Последний звонок. В этом году его отметят более 50 тысяч выпускников 9 и 11 классов. Напомним, что торжественные линейки пройдут по всей республике в один день.

Чтобы праздник оставил только приятные воспоминания, власти приняли все меры безопасности. По словам, министра просвещения Ильдара Мавлетбердина, в день Последнего звонка во всех 1200 школах, гимназиях и лицеях усилят охрану. Сводки о местах и времени мероприятий заранее отправили в МВД по Башкирии.

Кроме того, в этот день в республике запретят розничную продажу алкоголя. В ресторанах, барах и кафе спиртное можно будет купить, как обычно.

