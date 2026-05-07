Уфимца, избившего женщину, пнувшего девочку и ударившего инвалида, арестовали

Мужчина столкнул свидетеля в овраг и угрожал соседке убийством.

В Уфе арестовали 44-летнего дачника, который устроил погром в садовом товариществе «Авиатор». Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Напомним, вечером 2 мая мужчина поссорился с соседями из-за какой-то мелочи и сразу перешел к рукоприкладству. Сначала он напал на женщину, пригрозил убить ее, а потом пнул ногой ее четырехлетнюю дочку. На этом не успокоился: выхватил трость у мужчины с инвалидностью и несколько раз ударил его по голове. Когда один из свидетелей попытался заступиться, агрессор столкнул его в овраг.

Суд по ходатайству следователя отправил хулигана под стражу.

