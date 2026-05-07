Коррупционный скандал в Уфе: городскую компанию оштрафовали на полмиллиона

В Уфе состоялся суда делу о коррупционном правонарушении. Подробности рассказали в прокуратуре Башкирии.

Надзорное ведомство выяснило, что директор компании передал почти 50 тысяч рублей представителю контрагента за общее покровительство. Было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд рассмотрел материалы и назначил организации штраф в 500 тысяч рублей.

В прокуратуре также рассказали, что взяткополучателю ранее вынесли обвинительный приговор, а дело в отношении человека, который передал незаконное вознаграждение, сейчас рассматривает суд.