Мероприятия в честь Дня Победы в Уфе: 8 мая перекроют три улицы

Завтра, 8 мая, в Уфе на нескольких улицах временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий ко Дню Победы. Об этом рассказали в администрации города.

С 8:30 до 12:00 перекроют улицу Пушкина – от Ленина до Цюрупы, а также улицу Советскую – от Заки Валиди до Пушкина. С 10:30 до 14:00 движение ограничат на улице Правды – от Дагестанской до Таллинской. С 10:00 до 14:00 закроют улицу Мубарякова – от дома № 16 до улицы Софьи Перовской.

На двух первых участках изменят схему движения общественного транспорта. Жителям и гостям города советуют заранее планировать маршрут.

