В Башкирии на торги выставили участки с недостроями: застройщики не смогли их завершить из-за банкротства

В Башкирии федеральный Фонд развития территорий выставил на торги шесть земельных участков общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве республики.

Торги проходят в рамках задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участки расположены в Уфе, Учалах, Кармаскалинском и Гафурийском районах. По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова, новые инвесторы смогут возвести на этих территориях многоквартирные дома и в короткие сроки реализовать проекты.

Земельные участки находятся в крупных административных центрах и обеспечены близостью к объектам социальной инфраструктуры. На территориях находятся объекты незавершенного строительства бывших застройщиков-банкротов. Ранее Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате всем дольщикам денежной компенсации в полном объеме.

Аукционы пройдут на площадке «Росэлторг». Заявки принимаются по следующим объектам:

– г. Уфа, ул. Дуванская – до 22 мая;

– г. Уфа, ул. Златоустовская – до 21 мая;

– г. Учалы, ул. Горького – до 29 мая;

– Кармаскалинский район, д. Кабаково, ул. Молодежная – до 21 мая;

– Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Центральная – до 8 мая;

– Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. А. Чушкина – до 8 мая.

