Фото: Прокуратура Башкирии

В Верховном суде Башкирии состоялись прения по делу об убийстве с особой жестокостью. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Согласно версии следствия, в июне прошлого года двое мужчин выпивали в квартире в селе Буздяк и избили знакомого из-за его высказываний. Потерпевшего не менее 14 ударили руками и ногами, а затем на его теле начали прыгать. Мужчина умер на месте.

Гособвинитель попросил назначить жителю Буздякского района 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года. Материалы на второго фигуранта выделили в отдельное производство.

