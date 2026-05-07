«Беспилотная опасность» в Башкирии: все ограничения сняты

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, а в аэропорту Уфы отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов

Режим объявили сегодня утром. Тогда же в столице Башкирии ввели ограничения на работу воздушной гавани. Жителей республики призвали сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

И вот, спустя почти 4,5 часа все ограничения отменили, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

