В Башкирии от укусов клещей пострадали 1347 жителей: однако число обращений за год снизилось

В Башкирии продолжают контролировать ситуацию с инфекциями, которые передают клещи. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

По данным на 6 мая, в медорганизации после присасывания клещей обратились 1347 человек. Для сравнения, за тот же период 2025 года таких случаев было 2356 (на 42,83% больше). Доля детей среди пострадавших составляет около 35,4%.

В Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах работают пункты, где клещей принимают на исследования на зараженность инфекциями.

В ведомстве напомнили, что от клещей важно защищаться с помощью репеллентов и инсектоакарицидных средств. Также специалисты советуют надевать специальную одежду. Самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.

