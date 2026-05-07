«Мама на минуту отвлеклась»: в Башкирии 2-летний малыш выпал из окна – врачи борются за его жизнь

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Нефтекамске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Об этом рассказали в МВД города.

Инцидент произошел вчера на улице Ленина. По данным полиции, ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и сорвался вниз, пока мама на минуту отвлеклась. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Центральной городской больницы.

В МВД напомнили, что в городе в этом году уже зарегистрировали два случая падения с высоты. За 2025 год произошло три таких случая, один из них закончился гибелью.

Полицейские призвали родителей ставить на окна специальные запирающие устройства. В их числе – ручки с ключом, детские замки-фиксаторы, блокираторы створок и тросовые ограничители. В ведомстве подчеркнули, что детей нельзя оставлять без присмотра рядом с открытыми окнами, даже на минуту.

