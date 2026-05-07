Генеральная репетиция Парада Победы в Уфе: 7 мая перекроют несколько улиц

Администрация Уфы напомнила о временных ограничениях движения в связи с генеральной репетицией торжественного прохождения военнослужащих в честь Дня Победы. Перекрытия будут действовать сегодня, 7 мая, с 17:00 до 21:30.

Движение закроют по проспекту Октября – от улицы Шафиева до Кольской, а также по Северному и Южному проездам – от проспекта Октября до улицы Российской. Кроме того, перекроют улицу Новогорную – от Южного до Северного проезда.

На время ограничений приостановят работу троллейбусных маршрутов № 13, 18 и 22. Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее оставить личный транспорт в другом месте.

В мэрии просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свои маршруты.

