ДТП с тремя грузовиками под Уфой: есть погибший

В Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Согласно предварительным данным, авария случилась на 1467-м километре автодороги М5 «Урал». Водитель грузовика Scania, не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком Dongfeng, который остановился на обочине из-за пробитого колеса.

Незадолго до этого к месту остановки подъехал грузовик Volvo. Его водитель решил помочь заменить колесо на Dongfeng. В момент столкновения он находился рядом с транспортными средствами и погиб.

Сейчас обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.

