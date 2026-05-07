Недострой за 13 миллионов: в Башкирии выставили на торги торгово-промышленный комплекс

Администрация башкирского города Салават выставила на аукцион объект незавершенного строительства вместе с земельным участком. Об этом рассказали в мэрии.

На торги попал недостроенный торгово-промышленный комплекс на улице Первомайской. Площадь здания составляет 7 369,2 квадратного метра, а участка – 12 217 квадратных метров. Начальная цена лота – 13 353 995 рублей. Заявки принимают до 24 мая через платформу АО «Единая электронная торговая площадка».

Этот объект уже шесть раз выставляли на продажу, но торги срывались из-за отсутствия заявок. Последние попытки были минувшей осенью – 16 сентября и 7 ноября.

Участвовать в аукционе могут физические и юридические лица, кроме госучреждений, унитарных предприятий и компаний с долей государства больше 25% в ряде случаев. Ограничения также действуют для организаций из офшорных зон.

