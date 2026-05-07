Фото: СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после пожара в двухэтажном четырехквартирном бараке на улице Белякова в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По предварительным данным, ночью 7 мая 2026 года в доме произошел пожар, после которого нашли тела двух женщин 97 и 68 лет и 55-летнего мужчины.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники МЧС. Они осматривают территорию, опрашивают очевидцев и других свидетелей. После этого назначат комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причину возгорания и точную причину смерти трех уфимцев. Ход расследования контролируют в аппарате следственного управления республики.

В Уфе возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре трех человек

Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что контролирует установление обстоятельств пожара. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выезжал прокурор Советского района Уфы Рустам Зубаиров. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки. По данным МЧС Башкирии, к моменту приезда первого расчета здание уже горело открытым огнем, а пожарные потушили возгорание на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекли 36 человек и 14 единиц техники.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.