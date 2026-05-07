16-летний мальчик за рулем «семерки» врезался в светофор в Уфе: подростка госпитализировали

Вчера вечером, 6 мая, в Уфе случилось ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

16-летний парень за рулем ВАЗ-21074 столкнулся со светофором на Алексеевском шоссе. Мальчик ехал со стороны деревни Алексеевка в направлении Затонского шоссе. Его с травмами доставили в больницу.

По факту аварии начали административное расследование. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой внимательно следить за тем, чтобы несовершеннолетние не садились за руль.

